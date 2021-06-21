تعاون بين «تريندز» و«أميركية رأس الخيمة»

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع «تريندز للبحوث والاستشارات»، مؤخراً، اتفاقية تعاون مع الجامعة الأميركية في رأس الخيمة؛ بهدف تعزيز سبل التعاون مع الجامعة بخصوص المنصات التعليمية الذكية الخاصة بـ«تريندز» والمعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تبادل البحوث والدراسات، وتعظيم التعاون البحثي والعلمي.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من «تريندز» إلى مقر الجامعة الأميركية في رأس الخيمة، ترأسه الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات»، وعمر النعيمي مدير عام «تريندز».

وقَّع الاتفاقية من الجانبين، الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، والبروفيسور حسن حمدان العلكيم، رئيس الجامعة الأميركية في رأس الخيمة.

وتهدف الاتفاقية إلى توسيع مجالات التعاون المشترك، لتشمل إجراء البحوث المشتركة والدراسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والاستشرافية والميدانية، وغيرها.

وأكد العلي أن هذه الاتفاقية تأتي من منطلق حرص «تريندز للبحوث والاستشارات» على تعزيز الشراكات مع الجامعات الإماراتية والإقليمية والعالمية، والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث والدراسات، وتوظيفها لخدمة البحث العلمي، وذكر أن وفد «تريندز» استعرض مع الجامعة الأولويات العلمية والبحثية والتدريبية التي يركز عليها «تريندز»، وخصوصاً في مجال البرامج التعليمية والأكاديمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

بدوره، قال النعيمي، إن الزيارة ناقشت سبل التعاون مع الجامعة بخصوص المنصات التعليمية الذكية الخاصة بـ«تريندز» والمعتمدة على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تبادل البحوث والدراسات.