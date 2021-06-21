«الوصل» تحتفل بتخريج 322 من طلبتها

دبي (الاتحاد)

احتفلت جامعة الوصل، أمس، بتخريج 322 من طلبة برامج البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه دفعة 2020 - 2021 عن بُعد، تحت رعاية معالي جمعة الماجد، رئيس مجلس أمناء الجامعة.

حضر فعاليات الحفل الدكتور محمد عبد الرحمن مدير الجامعة، ونواب مدير الجامعة، وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء الهيئة التدريسية وطلاب الجامعة وطالباتها.

وأشار الدكتور محمد عبد الرحمن إلى أن عدد الطلبة المتخرجين في هذا الحفل بلغ (322) متخرجاً ومتخرجة، منهم (34) في الدراسات العليا (16) متخرجاً ومتخرجة في برنامج الدكتوراه، و(18) في برنامج الماجستير، فيما بلغ عدد المتخرجين في برنامج البكالوريوس (288) متخرجاً ومتخرجة، منهم (102) في تخصص الدراسات الإسلامية، و(186) متخرجاً ومتخرجة في تخصص اللغة العربية وآدابها.