«توام» يجدد شهادة برامج الرعاية الإكلينيكية

أبوظبي (الاتحاد)

نجح مستشفى توام، أحد منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، في تجديد شهادة برامج الرعاية الإكلينيكية من قبل اللجنة المشتركة الدولية، باعتباره مركزاً متميزاً في علاج أمراض السرطان.

واعتمدت اللجنة الدولية، مستشفى توام، باعتباره أحد أكبر مراكز علاج الأورام، في ستة برامج علاجية، تشمل: سرطان الثدي، سرطان عنق الرحم، وسرطان القولون، سرطان الرئة، سرطان البروستات، وسرطان المستقيم.

ويُعد اعتماد اللجنة الدولية لمستشفى توام شهادة على التزامه بتطبيق أفضل الممارسات العالمية من ناحية جودة الخدمة السريرية، وسلامة المرضى، والرعاية الإكلينيكية، وكفاءة الكادر الطبي، إلى جانب التزامه تجاه مجتمع دولة الإمارات بتقديم رعاية صحية وفق أفضل المعايير المعتمدة عالمياً، وبإجمالي 46 معياراً و184عنصراً قابلاً للقياس مقابل كل برنامج من برامج علاج السرطان.

ونجح مستشفى توام في تحقيق 183 عنصراً، مع تلبية العنصر المتبقي جزئياً لمتطلبات اللجنة الدولية، مما أدى إلى تحقيق درجة امتثال بنسبة 99.5%.

وأكد سعيد جابر الكويتي المدير التنفيذي لمستشفى توام، الحرص على تقديم رعاية صحية عالمية المستوى للمرضى، خاصة أولئك المصابين بالسرطان، إذ يتمتع المستشفى بمكانة مرموقة في علاج مختلف أمراض السرطان على أيدي كوادر طبية وفنية متميزة ومؤهلة تأهيلاً عالياً وتتمتع بخبرات عميقة، بالإضافة للتقنيات الحديثة التي تم تجهيز أقسام المستشفى فيها.

وأعرب عن الفخر بمحافظة مستشفى توام على مكانته على خريطة الرعاية الصحية في دولة الإمارات والمنطقة، باعتباره أول منشأة تحصل شهادة الاعتماد الذهبي من اللجنة المشتركة الدولية في علاج الأورام، وذلك في عام 2017، ومن ثم تجديد الاعتماد للمرة الثانية خلال العام الجاري 2021.

وأضاف: إن هذا الاعتماد من قبل اللجنة المشتركة الدولية يؤكد أن مستشفى توام يسير في الطريق الصحيح، ويحقق المزيد من التميز في تقديم الرعاية الصحية لجميع المرضى، والاستجابة لمتطلباتهم في توفير رعاية طبية عالية الجودة.