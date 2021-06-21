أحمد بن سعيد: مستمرون في دعم القطاعات الحيوية المختلفة

سامي عبد الرؤوف (دبي)

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة الإمارات، مؤتمر ومعرض الصحة العربي في دورته السادسة والأربعين «آراب هيلث»، بحضور معالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وعوض الكتبي، مدير عام هيئة الصحة في دبي، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.

كما افتتح معرض الشرق الأوسط للمختبرات «ميدلاب الشرق الأوسط 2021»، لتستضيف دبي «حضورياً» وبالتزامن أكبر معرضين للرعاية الصحية والمختبرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

وأكد سموه في مستهل جولته بالمعرض، أن دبي مستمرة في دعم القطاعات الحيوية المختلفة، والقيام بدور مؤثر في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي على الصعيدين المحلي والعالمي، وأن تنظيم هذا الحدث الكبير ضمن الظرف الاستثنائي الذي يعيشه العالم، يعد برهاناً على نجاح جهود الإمارة في احتواء تداعيات الأزمة العالمية وعودة الأنشطة الاقتصادية فيها إلى طبيعتها، وسط أجواء صحية آمنة، بفضل الإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة المطبقة.. ويسعدنا أن نرى هذا العدد الضخم من المشاركات العربية والدولية في المعرض.

وأضاف سموه: الأداء القوي لأنشطة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، مؤشر إيجابي على حيوية اقتصاد دبي التي تحتل مركزاً رئيساً للتجارة والابتكار والتكنولوجيا في المنطقة والعالم.

رافق سموه خلال الافتتاح معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وهلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي والرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، وعوض صغير الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، والدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، وعدد من المسؤولين.

وحرص سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، على التوقف عند عدد من الأجنحة المشاركة ومنها: أجنحة المملكة العربية السعودية، والكويت والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، حيث اطلع سموه على جانب من جهود الدول المشاركة.

ومن بين الأجنحة الوطنية المشاركة في المعرض، توقف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم عند جناح وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حيث استمع سموه إلى شرح حول ما تقدمه الوزارة من خلال هذا التجمع العالمي المتخصص من خدمات صحية مبتكرة، كما اطلع سموه على أهم ملامح المشاريع الوقائية والعلاجية التابعة للوزارة والمتوافقة مع أحدث التقنيات الطبية العالمية.

كما زار سموه جناح هيئة الصحة بدبي، حيث استمع إلى شرح حول ما تقدمه «الهيئة» هذا العام من خلال المعرض والذي يركز بصورة كبيرة على استعراض جهودها في مكافحة جائحة «كوفيد-19».

كما زار سموه منصة مدينة دبي الطبية حيث شهد إطلاق منصة C37 الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي.

ويشارك في الحدثين، أبرز المتخصصين المحليين والإقليميين والدوليين في مجال الطب والرعاية الصحية من أكثر من 150 دولة، وانطلق معرض الصحة العربي 2021 تحت شعار «بالأعمال نتحد ودفع الصناعة إلى الأمام».

وشهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ، ومعالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، توقيع اتفاقية الشراء الموحد بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وهيئة الصحة بدبي ودائرة الصحة في أبوظبي لتعزيز التعاون بينهم في مجال تفعيل آلية شراء موحدة للأدوية والمستلزمات الطبية.

مستقبل الصناعة

قال ووتر مولمان، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفورما ماركيتس المنظمة»: «كان لكلٍ من معرضي (آراب هيلث) وميدلاب الشرق الأوسط دوراً فعالاً في دعم طموحات الإمارات في أن تصبح مركزًا للرعاية الصحية والتجارة والأعمال، وتعد فرصة استضافة حدث حضوري كشهادة على استراتيجية التطعيم الناجحة التي تتبعها حكومة الإمارات العربية المتحدة، مع التأكيد أيضاً على رغبة العاملين في مجال الرعاية الصحية للالتقاء معاً للتواصل ومناقشة مستقبل الصناعة والقيام بالأعمال التجارية وإبرام الصفقات».

ويحضر في كلا المعرضين أكثر من 20 ألف متخصص في الرعاية الصحية والمختبرات والتجارة مع انضمام العديد منهم افتراضياً عبر الإنترنت، وقد أدرج كلا المعرضين هذا العام نسخة افتراضية منهما لمدة شهرين لتوفير إمكانية التوفيق بين الذكاء الاصطناعي والمحتوى الخاص بالصناعة لآلاف المشاركين الدوليين مع دعم الزائرين محليًا لجدولة اجتماعات حية وجهاً لوجه في الأحداث الحضورية لكلا المعرضين.

ويستضيف معرض «آراب هيلث» في عامه السادس والأربعين أكثر من 1500 شركة عارضة من 62 دولة و20 جناحاً وطنياً متخصصاً للدول، ويشهد مؤتمر «آراب هيلث 2021» مشاركة أكثر من 300 متحدث إقليمي ودولي من خلال 9 مؤتمرات للتعليم الطبي المستمر يسمح كل مؤتمر منها للمشاركين بالتواصل وتطوير أفضل الممارسات الدولية وثلاثة مؤتمرات غير معتمدة.

وسيتم تسليط الضوء من خلالها على الابتكار في قطاع الرعاية الصحية بما في ذلك الأدوية الصيدلانية واكتشاف الأدوية والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والصحة الرقمية.

ويقام معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط بالتزامن مع معرض الصحة العربي، والذي سوف يقام تحت شعار «إعادة تشكيل مستقبل التشخيص»، وسيتم تسليط الضوء فيه على أحدث الابتكارات من أكثر من 250 شركة عارضة من مختلف أنحاء العالم.