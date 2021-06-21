مشاريع تطويرية لشواطئ رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أعلن المهندس أحمد الحمادي مدير دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن الدائرة بصدد إطلاق مشروعين للحفاظ على سلامة وأمن مرتادي شواطئ رأس الخيمة خلال نهاية الربع الأخير من العام الجاري، وذلك بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.

وقال الحمادي: إن المشاريع القادمة سيتم إنشاؤها على شاطئ فلامينجو بيتش برأس الخيمة وشاطئ المعيريض، والتي تم طرح وعرض مناقصتها على الجهات المختصة من أجل البت فيها وإطلاقها، والتي ستتضمن توفير الأبراج الخاصة بالمراقبة، وتخصيص مسعفين لإنقاذ حياة مستخدمي ومرتادي شواطئ الإمارة، والتي من شأنها تقليل حوادث الغرق، خاصة فترة الصيف التي تكثر فيها الرحلات على الشواطئ.

وأوضح أن الدائرة تدرس حالياً عدة طلبات واحتياجات للمقيمين والمواطنين، والتي تهدف منها إلى رفع مستوى الخدمات في الإمارة، حيث يتم وضع الأبراج والأعلام في أماكن متعددة في شواطئ الإمارة، ناهيك عن العمل على توفير مرافق للاستحمام في الشواطئ وحمامات وغيرها، من أجل خلق أجواء مريحة وممتعة لمرتادي الشواطئ بالإمارة.

وأشار الحمادي إلى أن الدائرة تنتهي خلال الفترة القادمة من المشاريع التطويرية التي تم إطلاقها على الكورنيش، مثل صيانة الممشى ورفع مستوى الحماية فيه، بدءاً من الجسر حتى الكورنيش من أجل الأطفال ومرتادي تلك الأماكن، موضحاً أن فترة الصيف من أكثر الفترات التي تتردد عليها الأسر والأفراد للاستجمام والسباحة؛ لذا لابد من توخي الحذر، واتباع الإرشادات العامة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية الواجبة ضد انتشار فيروس كورونا، واختيار الوقت المكان المناسب للسباحة؛ لأن المسؤولية مجتمعية مشتركة تقع على عاتق الجميع، وبالتحديد الأهالي.

وبين الحمادي أن الدائرة أطلقت في وقت سابق مبادرات مجتمعية عديدة، مثل مبادرة (راقب الخيران والشواطئ)، والتي ساهمت وبشكل كبير في منع حدوث الممارسات السلبية في تلك المناطق، والتي تؤثر وبشكل كبير على الثروة السمكية البيئة، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والتي كان لها دور كبير في نجاح تلك المبادرات.

وناشد الجمهور الحفاظ على نظافة المكان، وعدم إهمال القوانين الواجب اتباعها، خاصة أن الدائرة خصصت في تلك الأماكن دوريات «راقب» لمتابعة المخالفين للقوانين وغير المهتمين بها، منوهاً بأن دوريات «راقب» التابعة للدائرة حررت 3955 مخالفة بيئية خلال خمسة أشهر، بالتحديد من يناير الماضي حتى 25 مايو الجاري، والتي تم ضبطها في الشواطئ والمرافق العامة والشوارع، وغيرها من الأماكن في الإمارة، مؤكداً أهمية وضرورة تثقيف الجمهور بالحفاظ على الشواطئ البحرية والشوارع والمرافق العامة، وعدم تلويثها بإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها.

2174 مخالفة

أوضح المهندس أحمد الحمادي، أن أبرز المخالفات التي سجلت بعدد 2174 مخالفة إلقاء أو وضع أو ترك القاذورات والفضلات في الميادين العامة، وعدد 826 مخالفة إشعال النيران أو الشواء مباشرة على سطح ثابت أومتحرك دون استخدام أدوات الشواء في غير الأماكن المخصصة لذلك، وعدد 161 مخالفة تسرب المخلفات السائلة الناتجة عن النشاط السكني خارج شبكة الصرف الصحي، منوهاً بأن الدائرة وفرت الحاويات الحاويات المطلوبة في المناطق الطبيعية، إلى جانب توفير حاويات معدنية لجمع بقايا فحم الشواء في المناطق البرية والشواطئ على وجه الخصوص.