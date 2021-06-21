حديقة الحيوانات بالعين تحافظ على الفصائل النادرة

العين(الاتحاد)

تكرس حديقة الحيوانات بالعين جهودها للحفاظ على العديد من فصائل الحيوانات النادرة وإنقاذها من الانقراض، أشهرها زراف روثشيلدز التي يعتبر من الأنواع القريبة من التهديد ضمن القائمة الحمراء للاتحاد العالمي لصون الطبيعة، من خلال تطبيق برامج الإكثار والحماية، إضافة لتوعية الجمهور بأهمية الحفاظ على بيئاتها الطبيعية التي تعيش فيها.

تحتضن الحديقة مجموعة مكونة من 18 رأساً من الزراف من نوع (روثشيلدز)، ضمن عدة معارض، وتقدم لها الرعاية المتكاملة ضمن أفضل المعايير العالمية المتبعة، من خلال توفير بيئة مميزة أقرب ما تكون إلى الموائل الطبيعية التي يعيش فيها الحيوان، والاحتياجات الغذائية والسلوكية إلى جانب العناية الصحية الشاملة المقدمة من قبل أطباء ومختصين أكفاء في مجال رعاية الحيوان بشكل دوري وعند الحاجة.

وتقوم الحديقة بتقديم رعاية صحية شاملة ومميزة للأمّات من الحيوانات أثناء فترة الحمل وما بعد الولادة، حيث استقبلت مؤخراً مولودين من الزراف في منطقة السفاري، وقدمت لهما برامج صحية وتغذوية خاصة للمواليد في الأشهر الأولى بعد الولادة.

وتوفر الحديقة العديد من التجارب التعليمية والترفيهية مع الزراف في ثلاثة معارض مختلفة ضمن الحديقة هي المعرض الأفريقي، ومعرض إطعام الزراف ضمن منطقة صحاري العالم وفي وسفاري العين الأفريقية، حيث توجد مع مجموعة متنوعة من الحيوانات الأفريقية.

وتسعى الحديقة إلى تحقيق ركائزها المتمثلة في صون الطبيعة من خلال تقديم أعلى مستويات الاهتمام بالحيوانات المهددة بالانقراض للحفاظ عليها، مثل العناية المستمرة والتغذية وبرامج التعزيز والرعاية الخاصة، إلى جانب تقديم تجربة ورسائل للتوعية وتعليمية متنوعة وفريدة من نوعها للزائرين بمختلف فئاتهم العمرية.