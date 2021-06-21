تكريم الفائزين بجائزة مدرسة «بيئة للتثقيف البيئي»

لمياء الهرمودي (الشارقة)

كرّمت «مدرسة بيئة للتثقيف البيئي»، البرنامج التعليمي البيئي الشامل باللغتين العربية والإنجليزية، والتي تشرف عليها شركة «بيئة» التابعة لحكومة الشارقة، 15 فائزاً في الدورة الحادية عشرة من جائزة المدارس للتميّز البيئي.

وقال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة»: «تعتبر جائزة المدارس للتميّز البيئي حدثاً سنوياً مميزاً بالنسبة لشركة (بيئة) ومناسبة مهمة للاحتفاء بالشباب والمعلمين المتميزين لتحفيزهم على المزيد من الابتكار والإبداع».

من جهتها، قالت هند الحويدي، مديرة إدارة التعليم والتثقيف البيئي في شركة«بيئة»: «تميّزت شركة (بيئة) بمكانتها ودورها المؤثر كإحدى أهم المؤسسات الرائدة في دعم جهود الاستدامة».

يشار إلى أن «مدرسة بيئة للتثقيف البيئي» انطلقت عام 2010، ويصل عدد منتسبي برنامجها الآن إلى أكثر من 252.000 طالب وطالبة من جميع الصفوف والمراحل الدراسية، بالإضافة إلى 6.500 عضو في الهيئات التدريسية، وذلك من خلال البرامج الشاملة والدروس والأنشطة الفعالة والممتعة، وأدوات التثقيف البيئي التي يتم تقديمها عبر موقعها الإلكتروني وبرامجها الميدانية.