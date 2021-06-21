الرئيس الفلبيني يهدد رافضي لقاح «كورونا» بعقوبة قاسية

هدد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الاثنين، بمعاقبة من يرفضون التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، فيما تكافح البلاد واحدة من أسوأ موجات تفشي المرض في آسيا.

وزاد إجمالي الإصابات على 1.3 مليون، فضلاً عن 23 ألف وفاة.

وقال دوتيرتي، في كلمة نقلها التلفزيون، بعد ورود تقارير عن انخفاض الإقبال في عدد من مواقع التطعيم في العاصمة مانيلا «أنت تختار.. اللقاح أو السجن».

كان مسؤولو زارة الصحة حثوا الناس على تلقي اللقاح، لكنهم أكدوا أنه طوعي.

وقال دوتيرتي «لا تفهموني خطأ، هناك أزمة في هذا البلد.. أنا منزعج فحسب من عدم استجابة الفلبينيين للحكومة».

وحتى 20 يونيو الجاري، أعطت السلطات الفلبينية التطعيم لـ 2.1 مليون شخص بالكامل، وهو ما يعني أن البلاد لا تزال بعيدة عن هدف الحكومة المتمثل في تطعيم ما يصل إلى 70 مليوناً هذا العام في بلد يبلغ عدد سكانه 110 ملايين نسمة.