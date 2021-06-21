حصر 57 مبنى مهجوراً في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

حصرت دائرة بلدية رأس الخيمة 57 مبنى مهجوراً ومتهالكاً، وذلك خلال عملية التفتيش المنفذة مؤخراً، والتي شملت مختلف مناطق إمارة رأس الخيمة.

وأعلنت الدائرة إزالة 12 مبنى مهجوراً من تلك المباني المذكورة، خلال الفترة الماضية، وجارِ استكمال إزالة العدد المتبقي منها بشكل يسهم في القضاء على هذه الظاهرة في مختلف المناطق، والحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة.

منذر الزعابي

وقال منذر الزعابي مدير عام الدائرة لـ«الاتحاد»: إن الدائرة بدأت خلال السنوات الماضية عملية حصر المباني المتهالكة والمهجورة غير المستخدمة من قبل ملاكها، والتي أثرت بدورها على المظهر الحضاري والبيئي لإمارة رأس الخيمة، حيث عملت على حصر تلك المباني غير الصالحة، وعملت على التواصل مع ملاكها لاتباع الإجراءات التصحيحية بحقها أو العمل على إزالتها.

ولفت إلى أن الدائرة قامت بداية الأمر بتقسيم إمارة رأس الخيمة إلى 9 مناطق، بهدف قيام المفتشين بعملية حصر جميع المباني المهجورة والمتهالكة، وبناءً عليه تتم أولوية الحصر، ومن ثم البدء بتنفيذ إجراءات الإزالة المتبعة، بحسب نظم الدائرة، بعد التواصل مع ملاكها.

وذكر أن الدائرة قامت مؤخراً بحصر 57 مبنى مهجوراً في مختلف المناطق والمواقع من الإمارة وإزالة 12 مبنى منها، واستكمال إزالة البقية فور استيفاء الإجراءات المتبعة في ذلك، حيث إن دائرة بلدية تعمل على حصر المباني والمنازل المهجورة التي أصبحت قديمة ومتهالكة دون غيرها.

ودعا أفراد المجتمع من ملاك وأصحاب تلك المباني إلى التعاون مع الدائرة من ناحية عمل الصيانة المطلوبة للمباني المراد استخدامها، أو التوجه نحو الخيار الآخر في إزالتها، للحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة.