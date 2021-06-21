ورشة توعية للعاملين في البناء والإنشاء في أبوظبي

أبوظبي(الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال قطاع تخطيط المدن ممثلاً في إدارة البيئة والصحة والسلامة، ورشة توعية عن بُعد بعنوان «السلامة في الحر»، ضمن حملة «لا الإجهاد الحراري»، استهدفت العاملين في مشاريع البناء والإنشاء داخل وخارج جزيرة أبوظبي، وذلك بمشاركة كل من: وزارة الموارد البشرية والتوطين، وموانئ أبوظبي، والمؤسسة الوطنية للتجارة والإنماء، بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع الخاص.

وهدفت الورشة إلى توعية العاملين في قطاع البناء والإنشاء بمخاطر العمل خلال فترة الظهيرة، وبأهمية تنفيذ القرار رقم (401 لسنة 2015) بشأن تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة الصادر من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يقتضي بأن تحدد ساعات وقف العمل للأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس، وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً حتى 3:00 عصراً، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر سنوياً.

وركزت الورشة على التوعية بمخاطر العمل أثناء فترة الظهيرة وقت ارتفاع حرارة الجو خلال فصل الصيف وطرق الوقاية منها، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة، كما تم التركيز على طرق العمل الآمن، وضرورة توزيع محاليل التروية على العاملين في المواقع للتغلب على أعراض الإجهاد الحراري، كما تطرقت الورشة إلى أهمية الالتزام بهذا القرار للحفاظ على السلامة والصحة المهنية للعاملين في مواقع البناء والإنشاء.

جدير بالذكر أن قانون وقف العمل في أوقات الظهيرة خلال الصيف يعتبر من الإجراءات الوقائية التي تتميز بها دولة الإمارات بين دول العالم أجمع.