«إصلاحية رأس الخيمة» تنظم معرضاًً لمنتجات النزلاء

رأس الخيمة (الاتحاد)

نظمت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة رأس الخيمة معرضاً فنياً لمنتجات نزلاء المؤسسة في مركز منار التجاري على مدار أسبوعين كاملين.

وقال العميد يعقوب يوسف بوليلة مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة رأس الخيمة: إن افتتاح المعرض يندرج ضمن مساعي القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لدعم وتأهيل نزلاء المؤسسة ومساعدتهم على استغلال أوقات فراغهم بشكل مفيد، من خلال تشجيعهم على ممارسة هواياتهم في إنتاج وصناعة المنتجات والمشغولات اليدوية والتراثية والحرفية، وتقديم الدعم النفسي والمادي لهم.

معروضات نزلاء «إصلاحية رأس الخيمة»

وأضاف أن المعرض الذي يستمر لمدة أسبوعين، يفتح أبوابه يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساء، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والمقيمين والزائرين لشراء المنتجات المعروضة، والتعرف عن قرب على مواهب النزلاء التي يتم الحرص على تطويرها، وتوفير كافة أشكال الدعم لها، لمساعدتهم على الاستفادة من فترة قضاء عقوبتهم بما يعود بالنفع والفائدة عليهم في المستقبل، معرباً عن امتنانه وتقديره لإدارة مركز منار التجاري لتعاونهم الدائم في تنظيم هذه النوعية من المعارض بشكل دوري، ما يتيح المجال لتنظيم المزيد منها مستقبلاً.

ولفت العميد بوليلة إلى أن ريع بيع هذه المنتجات يتم تخصيصه للنزلاء ولتمويل إقامة الدورات والورش التدريبية والتأهيلية المتنوعة التي تعود بالنفع على النزلاء أنفسهم، وتساعدهم على تطوير قدراتهم ومهاراتهم الحرفية.