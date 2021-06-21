«الصحة» و«الإمارات الصحية» تعززان جودة التطبيب عن بُعد

دبي (الاتحاد)

تعرض وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مستجدات منصة الطبيب الافتراضي ضمن خدمات التطبيب عن بُعد والمراقبة الصحية، خلال مشاركتهما في معرض ومؤتمر الصحة العربي في دبي الذي يختتم الخميس المقبل 24يونيو الجاري.

وتم إطلاق منصة الطبيب الافتراضي ضمن خدمات التطبيب عن بُعد مع بداية جائحة كوفيد-19 في الدولة، وتضم طاقماً طبياً على درجة عالية من التدريب والتأهيل للتواصل التفاعلي مع أفراد المجتمع حول الاستفسارات المتعلقة بكوفيد-19.

كما يتميز الطاقم بتعدد اللغات ويشارك في تقديم خدمة التطبيب عن بُعد من خلال المنصة الافتراضية، أطباء دراسات عليا مواطنون مقيمون في كندا وتركيا ونيوزيلاند، حيث تلقى فريق الطبيب الافتراضي آلاف المكالمات حول كوفيد-19 على مستوى العالم.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند رئيس اللجنة الوطنية لتنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية والوقاية من الجائحات الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية على أهمية خدمة الطبيب الافتراضي التي تعتبر أول منصة افتراضية من نوعها للتوعية وتقديم المعلومات والإرشادات الصحية بشكل تفاعلي مع الطبيب حول مختلف الأمراض ومنها «كوفيد-19»، كما إنها منهج لتقييم الحالات الصحية عن بُعد والحد من انتشار المعلومات المغلوطة والوصول إلى أوسع شريحة من الجنسيات، من خلال تقييم الحالة الصحية عن بُعد من دون الحاجة لمراجعة المرافق الصحية، مما يساعد في خفض نسبة تدفق المراجعين والاستجابة السريعة للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كوفيد-19.

ولفت الدكتور الرند إلى أن الوزارة والمؤسسة تعملان حالياً على تطوير الخدمة بحيث تغطي الاستشارات الطبية المتكاملة من تقييم الحالة واستشارة الطبيب وتقديم خدمات الأدوية والتحاليل المخبرية، كما ستقوم الخدمة بتقديم الاستشارات الطبية لمصابي الأمراض المزمنة ومتابعة حالاتهم من دون الحاجة إلى مراجعة المركز الصحي.

وأكد الرند أنهما تحرصان على مواكبة التوجهات العامة لحكومة الإمارات بالارتقاء بجودة الحياة واستدامة الرعاية الصحية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كوفيد-19، من خلال تقديم استشارات افتراضية ذكية على مدار الساعة لتلبية احتياجات المرضى، والمتابعة الاستباقية لحالة المرضى عن بُعد وتقديم الخدمات الصحية الوقائية، مما يسهم بخفض تكاليف الرعاية الصحية.

من جانبها، قالت الدكتورة هيفاء فارس رئيس قسم البرامج الصحية في إدارة الرعاية الصحية الأولية إن الهدف من منصة الطبيب الافتراضي هو الوصول إلى شرائح المجتمع وتقريب المسافات وتجاوز التحديات، لنكون على مقربة من احتياجاتهم وتقديم التوعية الصحية والرعاية الطبية من خلال جميع الوسائل والتقنيات الذكية.