الإمارات ترسل 20 سيارة إسعاف لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة

أرسلت دولة الإمارات اليوم 20 سيارة إسعاف مجهزة بكامل معدات الإسعاف والطوارئ ومعدات الأمن والسلامة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، للمساهمة في دعم القطاع الصحي والتخفيف من حدة التداعيات الإنسانية في القطاع، وذلك من خلال ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وتسعى دولة الإمارات دائما نحو تقديم كل دعم ممكن لتعزيز الاستجابة الإنسانية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في مثل هذه الظروف التي تتطلب من الجميع التضامن نحو تخطي آثارها القاسية على المجتمعات، وتوفير الاحتياجات الضرورية للسكان خاصة من النساء والأطفال.

وتتابع دولة الإمارات عن كثب تطورات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث أرسلت 960 طناً من المواد الطبية والغذائية العاجلة لنحو 20 ألف أسرة في قطاع غزة خلال شهر يونيو الجاري ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، إضافة إلى إرسال 808 أطنان من المواد الإغاثية العاجلة وذلك من خلال 29 شاحنة دخلت عبر معبر رفح لدعم 20 ألف أسرة خلال شهر يناير الماضي لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين ولتحسين ظروفهم المعيشية.