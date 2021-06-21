جمارك دبي تحبط تهريب 9.6 كيلو جرام من «الكوكايين»

أحبط ضباط جمارك مبنى المطار رقم/3/ محاولة مسافر قادم من إحدى الدولة الأجنبية تهريب 9.6 كيلوجرام من مخدر الكوكايين النقي كانت مخبأة بحرفية عالية في هيكل ثلاث حقائب.

ونوه إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي بخطط العمل وبرامج التصدي لمخاطر تهريب المخدرات، حيث زودت الدائرة المراكز الجمركية التابعة لها بأحدث أجهزة الكشف والتفتيش العالمية مثل النظام الجمركي الذكي لفحص الحقائب في مطارات دبي.و أوضح خليفة بن شاهين مدير مبنى المطار 3 أن أحداث الواقعة بدأت حينما تم الاشتباه من قبل ضباط الجمارك في مبنى المطار 3 بوجود ثلاث حقائب مشتبه بها تعود لنفس المسافر قادمة من مطار إحدى الدول الأجنبية وعلى إثر ذلك تم التعرف على المشتبه به وإيقافه في نقطة الجمارك عند بوابات الخروج وبسؤاله عن حمله أي مواد ممنوعة أجاب بالنفي، حيث بدأت علامات الارتباك تظهر عليه فقام فريق المفتشين بالتحقق من الحقائب ليعثروا على مادة بيضاء تم اخفاؤها بحرفية عالية في هيكل الحقائب وبعد فحص المادة بوساطة الأجهزة المتطورة لجمارك دبي تبين أنها مادة الكوكايين النقية تزن 9.6 كيلو جرام، فتم تحرير محضر ضبط بالواقعة والتحفظ على المشتبه به والحقائب، وتسليمهم لإدارة مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة دبي.