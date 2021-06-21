تعرف على طقس الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام يصبح حاراً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، مع فرصة تكون السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً قد تكون ممطرة.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة. وستكون تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

والخليج العربي يكون خفيف الموج. فيما يحدث المد الأول عند 11:16 والمد الثاني عند 23:00. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 16:20 والجزر الثاني عند الساعة 06:04.

أما بحر عمان، فسيكون خفيف الموج. فيما يحدث المد الأول عند 08:02 والثاني عند الساعة 18:53. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 13:25 والجزر الثاني عند الساعة 01:56.