«نادي الموارد البشرية» يستشرف مستقبل المقابلات الوظيفية

دبي (الاتحاد)

عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، الجلسة الافتراضية الثالثة لنادي الموارد البشرية خلال عام 2021، تحت عنوان «مستقبل المقابلات الوظيفية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي»، وذلك عبر تقنية البث المباشر، حيث تابعها قرابة 10 آلاف منتسب ومهتم من داخل الدولة وخارجها.

واستضافت الجلسة دافيد جون إيدوارد رئيس حلول المواهب لدى شركة «اس أنس آل» العالمية «الشرق الأوسط»، وأدارتها ديالا جرار مدير تطوير الأعمال بالشركة.

وفي هذا السياق، أكدت سلوى عبدالله مدير إدارة المشروعات والبرامج في «الهيئة»، أن اختيار موضوع الجلسة جاء بهدف تسليط الضوء على أبرز المتغيرات والتحولات التي تشهدها أساليب وتقنيات التوظيف في المؤسسات، والتي لعبت جائحة «كوفيد - 19» دوراً كبيراً في تسريع وتيرتها، لافتة إلى أن أكثر من 9 آلاف شخص تابعوا الجلسة.

وبينت أن نادي الموارد البشرية الذي أطلقته «الهيئة» في عام 2010 يشكل منصة تواصل فكري ومعرفي مهمة تجمع تحت مظلتها الآلاف من المهتمين والمختصين بموضوعات الطرح والنقاش، سواء كانت في قضايا الموارد البشرية والخدمات المساندة أو القضايا العامة والمستجدة.

من جانبه، أكد دافيد جون إيدوارد أن المقابلات الوظيفية من أفضل وأصعب أساليب التوظيف التي تنتهجها الشركات في ذات الوقت، وأن 8% فقط من المقابلات التي تجريها الشركات على مستوى العالم تتم وفق أصول وبروتوكولات المقابلات الوظيفية المعتمدة والمتعارف عليها عالمياً، في حين أن 92% من المقابلات تفتقر للمهنية والموضوعية المطلوبتين.

وأشار إلى أن الانطباع الأول الذي يتولد لدى أصحاب العمل حول المرشح خلال المقابلة الوظيفية يؤثر في الغالب على سير عملية المقابلة حتى النهاية.