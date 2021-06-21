«الوطني الاتحادي» يبحث تبادل الخبرات مع «البرلمانيين العرب»

دبي (الاتحاد)

بحث الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، خلال استقباله الدكتور محمد الصمادي المنسق الإقليمي لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي أمس سبل تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعارف البرلمانية حول قضايا السكان والتنمية المستدامة.

واستعرض النعيمي بحضور عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، جهود المجلس الوطني الاتحادي في إطار ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، ودوره في مناقشة قضايا التنمية والمرأة والأسرة والعمل والسياسات السكانية، ومدى انسجامها ومواكبتها مع الرؤى والاستراتيجيات الوطنية للدولة، من خلال لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية.

وأعرب عن تقديره للعمل المتميز والجهود المستمرة الفاعلة التي يقوم بها المنتدى، من أجل إذكاء وتقوية الوعي بالقضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة والسكان، وبناء جسور التواصل بين البرلمانات العربية حول قضايا السكان والتنمية، التي من شأنها تحقيق التقدم والازدهار والاستقرار لمجتمعاتنا العربية.