إعلان أسماء الفائزين بـ«مسابقة المبتكر» في جامعة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

نظمت كلية إدارة الأعمال في جامعة الشارقة حفل إعلان الفائزين بجائزة «مسابقة المبتكر» والتي كانت قد أطلقتها الكلية بالتعاون ورعاية شركة صندوق الابتكارات في مارس 2021، بمجموع جوائز بلغ 30 ألف درهم، والتي هدفت إلى تمكين الطلاب من تطبيق نهج التفكير التصميمي في تحديد الفرص لأفكار مبتكرة لريادة الأعمال، والتي من شأنها معالجة المشكلات التي ظهرت نتيجة لوباء «كوفيد- 19»، من خلال تحويل الأفكار التجارية إلى رقمية.

وقالت الدكتورة ديما جمالي، عميد كلية إدارة الأعمال: أعلنت لجنة التحكيم فوز فكرة «صوت الكهرباء» بالمركز الأول، حيث تتمحور الفكرة حول تصميم جهاز يلتقط الأصوات العالية من الطائرات ويحولها إلى طاقة كهربائية تزود الطائرة بالطاقة، وفاز بالمركز الثاني فريق «النظارات الذكية»، وهي نظارات تحتوي على أجهزة استشعار لاستخدامها من قبل الأشخاص الذين يقودون لمسافات طويلة، حيث تقوم بتنبيه السائق إذا أغلق السائق عينيه لمدة 2 إلى 4 ثوانٍ، مما سيقلل من حوادث الطرق، وفاز بالمركز الثالث مناصفة كل من: فكرة «قناع الطاقة»، وفكرة «طائرة من دون طيار للتطهير المتكرر»، حيث تقلل من جهد عمال النظافة.