«القاسمية» تطلق الملتقى الطلابي الإعلامي الثالث

الشارقة (الاتحاد)

تنظم كلية الاتصال بالجامعة القاسمية، غداً الثلاثاء، الملتقى الطلابي الإعلامي الثالث، بعنوان «الإعلام الرقمي والمسؤولية المجتمعية»، تحت شعار «كلنا مسؤولون» وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً عبر تقنية زووم الافتراضية، برعاية الدكتور عواد الخلف القائم بأعمال مدير الجامعة ومشاركة الدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية

وأشار الدكتور عواد الخلف إلى أن الملتقى دليل على الدعم المتواصل الذي تحظى به الجامعة القاسمية من لدن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية، ووفقاً لتوجيهات ورؤية سموه يهدف الملتقى إلى نشر قيم المسؤولية الاجتماعية النبيلة وتعزيزها بين الأفراد والمجتمعات، وإظهار الصورة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة كأنموذج ناجح في تحمل مسؤولياتها الاجتماعية أمام التحديات الخطيرة التي يواجهها المجتمع اليوم في ظلّ مستجدات جائحة كورونا.

ويشارك في الدورة الحالية للملتقى (18) جامعة عربية من ثلاث عشرة دولة هي: جامعة القاهرة (مصر)، الجامعة القاسمية (الإمارات)، جامعة اليرموك (الأردن)، جامعة طيبة (السعودية)، الجامعة الخليجية (البحرين)، جامعة السودان للعلوم التكنولوجية (السودان)، جامعة 6 أكتوبر (مصر)، الجامعة العراقية (العراق)، جامعة الحسن الأول (المغرب).