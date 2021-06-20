«صحة» توعي بوقاية الأطفال من الأمراض

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أهمية انتباه الآباء لأطفالهم، وتجنيبهم التعرض للإصابة بالفيروسات، خاصة الفيروس المسبب لالتهاب المعدة والأمعاء، والوقاية منه بالحرص على النظافة في كل الأوقات، خاصة نظافة اليدين، والأماكن التي يستخدمها الأطفال بشكل يومي.

وقالت، خلال حملة التوعية التي نظمتها مستشفى توام، إحدى منشآت شركة «صحة»، إنه يجب الانتباه إلى التهاب المعدة والأمعاء عند الأطفال، خاصة في الأعمار الأصغر، حيث يتوقع ظهور أعراض ومضاعفات بشكل أكبر، في حال إصابة هذه الفئة العمرية بالفيروس.

وقال الدكتور عمار إبراهيم مهدي الشبلي، استشاري ورئيس قسم طب الأطفال العام في مستشفى توام، وأستاذ طب الأطفال في كلية الطب بجامعة الإمارات العربية المتحدة، إن التهاب المعدة والأمعاء عدوى تصيب الجهاز الهضمي، من اعراضه الإسهال «قد يصاحبه الدم في بعض الأحيان»، ألم في البطن، الغثيان أو القيء، وأحياناً الحمى، بالإضافة لأعراض أخرى متعلقة بالجفاف، مثل فقدان الطاقة، خمول ونعاس، انخفاض كمية البول، جفاف الأغشية المخاطية، وتصبح العينان غائرتين مع قلّة أو انعدام نزول الدموع عند البكاء، وأحياناً نقص مستوى الوعي وعلامات عصبية أخرى.

وأكد الشبلي أهمية النظافة الشخصية الجيدة وغسل اليدين بانتظام لمنع انتقال المرض، ناصحاً الآباء باتخاذ إجراءات وقائية لمنع إصابة أطفالهم بالتهاب المعدة والأمعاء، والتأكد من أن الأطفال يحافظون على ممارسات التعقيم الجيدة، ويجب تعليمهم غسل أيديهم، خاصة بعد استخدام المرحاض، وكيفية حمل واستخدام المطهرات في الأوقات التي قد لا يتوافر فيها الماء والصابون، خاصة بعد استخدام المرافق العامة، مشيراً إلى أن الناس أظهروا التزاماً بهذه الإجراءات خلال جائحة «كوفيد - 19»، ومن المهم أن تتخذها أسلوب حياة حتى تقي أنفسها من الإصابات بالفيروسات بشكل عام.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الله العامري استشاري طب الأطفال في مستشفى توام والأستاذ المساعد في جامعة الإمارات، إنه لا يوجد علاج محدد لإلتهاب المعدة والأمعاء عند الأطفال، ولا ينصح بتناول الأدوية لوقف أو تقليل وتيرة التبرز؛ لأنها قد تكون ضارة، ويمكن استخدام الأدوية فقط لتقليل القيء، على أن يكون ذلك تحت إشراف طبي، مشيراً إلى أن أهم شيء في علاج التهاب المعدة والأمعاء هو تعويض السوائل «الأملاح» المفقودة من جسم الطفل، ويتم ذلك في الغالب عن طريق الفم، وفي بعض الأحيان يتم إعطاء السوائل عن طريق الوريد تحت إشراف طبي.

وأضاف أن هناك بعض الأعراض التي تظهر على الطفل والتي تتطلب من الوالدين زيارة فورية لمنشآت الرعاية الصحية، مثل: ارتفاع درجة الحرارة الشديد، والتقيؤ المستمر، وأعراض وعلامات الجفاف والإسهال الدموي.