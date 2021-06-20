بلدية أبوظبي تنجز مشروعي بنية تحتية في الشوامخ

هالة الخياط (أبوظبي)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، أعمال مشروعي تطوير للبنية التحتية في منطقة الشوامخ بتكلفة 397.8 مليون درهم، بما يخدم 973 قسيمة سكنية، ويمكن ملاك الأراضي في الأحواض التي شملها المشروعان من البدء بأعمال البناء.

وفي التفاصيل، استهدف المشروع الأول الأحواض (7 و12) في منطقة الشوامخ بتكلفة 254.4 مليون درهم، ويتضمن تنفيذ أعمال البنية التحتية على مساحة كلية تبلغ نحو 2.2 مليون متر مربع لإجمالي 732 قسيمة و9 قسائم لإقامة مساجد، و13 حديقة، و12 مرفقاً حكومياً وتجارياً.

وتضمن المشروع الثاني أعمال تطوير البنية التحتية في الأحواض (10.9، 5.4، 2.1)، بما يمكن ملاك الأراضي من البدء بأعمال البناء، من خلال توفير البنية التحتية اللازمة من الاتصالات، والصرف الصحي، وأعمال المياه والكهرباء مع محطات تحويل كهرباء.

ويتضمن المشروع البالغة تكلفته 143.4 مليون درهم، تنفيذ أعمال البنية التحتية على مساحة كلية تبلغ 352 ألف متر مربع لإجمالي 241 قسيمة، و7 قسائم لإقامة مساجد، و10 حدائق، و3 مرافق حكومية، وقسيمتين مخصصتين للاستخدام التجاري، و28 مرفقاً خدمياً.

ويهدف المشروعان إلى تمكين المواطنين والملاك في الأحواض المذكورة من البدء في أعمال البناء بالقسائم الخاصة بهم، وذلك عبر توفير البنية التحتية اللازمة من «الاتصالات، والصرف الصحي، وأعمال المياه والكهرباء مع محطات تحويل كهرباء»، شاملة أعمال التوصيل بالشبكات القائمة، وكذلك تطوير المجتمعات العمرانية، وتوفير كافة المقومات والخدمات التي تساهم في تطوير المنطقة تماشياً مع رؤية أبوظبي 2030.

تنمية

أكدت بلدية مدينة أبوظبي، أن أهمية المشروعين تكمن في تسيير عجلة التنمية، وتوفير البنية التحتية والمرافق العامة التي تساهم في توفير الخدمات الأساسية المريحة لأفراد المجتمع، وكذلك تطوير الحركة المرورية، والحفاظ على السلامة المرورية في المنطقة، والحفاظ على البيئة الصحية النظيفة فيها.