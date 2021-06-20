المحميات الطبيعية تشارك في تشريح «حوت برايدي»

دبي (وام)

عثرت الفرق المختصة على حوت برايدي نافقاً في مياه دبي ويبلغ طوله أكثر من 12 متراً، وبفضل التعاون بين هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وجامعة زايد، تم إجراء تشريح كامل لجثة الحوت بنجاح، وجمع العينات القيمة التي ستساعد على فهم أفضل لحالة هذا النوع وبيئته في المنطقة ودعم الحفاظ على هذه الكائنات البحرية المهيبة في نهاية المطاف.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية: «جاء هذا العمل (تشريح جثة حوت برايدي)، من ضمن البرنامج الذي أطلقته هيئة البيئة والمحميات الطبيعية الذي حمل اسم برنامج الشارقة للاستجابة لجنوح الحياة البحرية، والغرض من التشريح هو التعرف على أسباب النفوق ولأغراض البحث العلمي الأخرى والتي تدعم ملف البرنامج».