«لنصلهم» دعماً لذوي الاحتياجات الطبية

الشارقة (وام)

أطلقت «هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة» بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، مبادرة «لنصلهم»، ضمن سعيها الدؤوب لدعم وحماية ذوي الاحتياجات الطبية الخاصة من كبار السن في الشارقة، وذلك بهدف حصر المشتركين من هذه الفئة لتقديم خدمات متميزة، وضمان استمرارية خدمات الكهرباء لهم في الحالات الطارئة وأثناء إجراءات الصيانة الدورية. وقال المهندس عبد الرحمن كرم مدير إدارة الطوارئ في «الهيئة»، إن المبادرة التي أطلقتها «الهيئة» بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية تهدف للوصول إلى المشتركين من ذوي الاحتياجات الطبية الخاصة بمدينة الشارقة والذين يتم تحديدهم من خلال الدائرة ووضع علامات مميزة على المنازل وصناديق الكهرباء وتوفير قاعدة بيانات عنهم بجميع مكاتب الطوارئ لإعطائهم الأولوية في تقديم الخدمات، وتوفير مولدات متنقلة لمنازلهم في الحالات الطارئة وأثناء الصيانة الدورية. من جانبها، أكدت خلود آل علي مدير مركز خدمات كبار السن في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، أن مبادرة «لنصلهم» تعد امتدادا لمجموعة من المبادرات الموجهة لهذه الفئة بما يتوافق مع نهج الدائرة المبني على الرعاية والتمكين.