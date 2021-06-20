تخريج 25 مبرمجاًً بشرطة الشارقة

الشارقة (وام)

كشفت شرطة الشارقة عن أن الفترة القريبة القادمة ستشهد فتح باب الترشح لمنتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة للالتحاق بمبادرة 100 مبرمج التي ستشهد ملامح جديدة سيتم الإعلان عنها، اليوم، خلال حفل تخريج 25 مبرمجاً من منتسبي شرطة الشارقة ضمن مبادرة 100 مبرمج لفتح أبواب تعاون مع جهات مختلفة، تحقيقاً للتكاملية والشراكة المجتمعية والمؤسسية بين القيادة العامة لشرطة الشارقة وكافة الجهات الأخرى. وتحتفل القيادة العامة لشرطة الشارقة اليوم بتخريج 25 مبرمجاً من منتسبي شرطة الشارقة ضمن مبادرة 100 مبرمج بالتعاون مع كليات التقنية العليا بالشارقة والتي أنطلقت في عام 2020 تماشيا مع مبادرة «مليون مبرمج» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وقال النقيب حميد خلفان الكندي رئيس قسم التميز المؤسسي رئيس مجلس شباب شرطة الشارقة، إن مبادرة 100 مبرمج هي إحدى المبادرات التي أطلقها مجلس شباب شرطة الشارقة المبنية على احتياجات الشباب تمت بلورتها في مجموعة من البرامج والمبادرات والأنشطة ضمن مراحل زمنية.