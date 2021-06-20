عبدالملك بن كايد القاسمي يستقبل وفداً من «تريندز»

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بجهود «تريندز للبحوث والاستشارات» في مجال البحث العلمي وما يقوم به من أنشطة وفعاليات تدعم الفكر المستنير وتدعم الباحثين الشباب، بما يسهم في التنمية المستدامة، ونشر قيم الخير والتعايش والتسامح.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه بمجلسه في منطقة الزهراء برأس الخيمة، وفداً من «تريندز»، برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي، وعمر محمد النعيمي المدير العام. واستمع القاسمي من الدكتور العلي والوفد المرافق إلى شرح حول أبرز ما يقوم به «تريندز» من جهود بحثية مستقلة تهتم باستشراف المستقبل من جوانبه الاستراتيجية المتكاملة، وتشمل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط والعالم.

وأكد أن «تريندز» عالمي التوجه، ويسعى لأن يكون جسراً للتواصل بين منطقتنا والعالم لإيصال الصورة الحقيقية عن قضايا المنطقة، كما قدم لمعاليه شرحاً وافياً حول إصدارات المركز ودراساته وفعالياته، خاصة ما يتصل منها بالإسلام السياسي وفضح المخططات الخبيثة للجماعات المتطرفة، من خلال البحث العلمي الرصين والموثق. كما بين الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» النشاطات والفعاليات التي نفذها ويعتزم تنفيذها في المستقبل، وقد أثنى الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي على هذه الجهود، وقال إن من شأنها تمكين الشباب وتشجيعهم على البحث العلمي، وتقديم صورة واضحة للعالم حول قضايا منطقتنا، وبعيدة عن الأفكار الظلامية الهدامة.

يذكر أن الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي يمتلك متحفاً شخصياً يُعد من أكبر المتاحف التراثية الشخصية في المنطقة، ويضم أكثر من 40 ألف قطعة تراثية تمثل تاريخ الإمارات، كما أن لدى معاليه مكتبة أدبية تضم مجموعة من الدواوين الشعرية الخاصة به وبالمغفور له الشيخ الدكتور سعود بن كايد القاسمي.