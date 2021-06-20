«دار الأمان» تقدم 7902 خدمة لأبناء النزيلات

الشارقة (وام)

أكدت دار الأمان التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، سعيها إلى وضع برامج تحقق أهدافها وتعزز الدور المجتمعي والإنساني للحفاظ على الطفل. وقالت فاطمة إسماعيل مدير الدار في هذا الصدد، إنه تم تقديم 7902 خدمة صحية ومعيشية خلال أبريل الماضي، وتوفير كل أوجه الرعاية لأبناء النزيلات ورعايتهم بصورة مؤقتة، من خلال توفير الجو المناسب لهم.

وأضافت أنه يتم تنفيذ البرامج بالتعاون مع مؤسسات حكومية وعامة، انطلاقاً من مبدأ الشراكة المجتمعية، لتقديم باقة متنوعة من البرامج الدينية والاجتماعية والصحية والتنموية والفنية، إلى جانب التطبيب والفحص الدوري والاستشارات الهاتفية الطبية، إضافة إلى إصدار التقارير الطبية وخدمات التمريض والصيدلة، لافتة إلى اهتمام الإدارة بتحفيز ودعم مواردها البشرية، ورفع كفاءتهم وتعزيز قدراتهم الوظيفية، لصقل مهاراتهم، فيما يخص خدمة منتسبي الدار.