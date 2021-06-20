شرطة الشارقة تكرم الموهوبين

الشارقة (وام)

كرم اللواء سيف الزري الشامسي‏ قائد عام شرطة الشارقة، أمس، عدداً من الموهوبين من منتسبي شرطة الشارقة، ضمن مسابقة المواهب الشرطية المعلن عنها بمختلف فئاتها ومستوياتها.

حضر حفل التكريم الدكتور اللواء عبدالقدوس العبيدلي ‏مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، والعميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، والعميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد أحمد حاجي السركال مدير عام العمليات الشرطية، والعميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية.