«الصحة»: تقديم 31606 جرعات من لقاح «كورونا» خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 31606 جرعات من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية.

بذلك، يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 14.460.522 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 146.21 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.