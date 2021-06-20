الشيخة شما بنت محمد تهدي الطفلة فاطمة الحمادي عضوية فخرية لمكتبة أجيال المستقبل

سعد عبد الراضي (أبوظبي) نظمت مكتبة أجيال المستقبل بجمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، وضمن برنامج شما بنت محمد للتعليم والتطوير، جلسة قرائية مع الكاتبة الصغيرة فاطمة عيسى الحمادي حول قصتها بعنوان: «قصتي عن بُعد»، من خلال البرنامج القرائي الافتراضي، حيث أدارت الجلسة المتألقة الصغيرة غاية الأحبابي التي رحبت بالكاتبة فاطمة الحمادي وبحضور الأطفال عن بُعد.

بدأت فاطمة الحمادي كلمتها بقولها: «أنا سعيدةٌ جدًا اليوم.. فقد وصلتني هدية جميلة من الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان.. فقد أهدتني عضوية فخرية مجانية من مكتبة أجيال المستقبل.. وهذه العضوية الفخرية منها هي وسام فخر وتشريف لي.. وأعاهدها بأنني سأبذل المزيد من تأليف القصص لكم.. وأعاهدها أنني سأقدم كل ما أخدم به وطنني الغالي الإمارات».

حضر اللقاء مجموعة من الأطفال الذين استمتعوا باللقاء ورواية القصة، وقدموا مجموعة من الأسئلة في حوارٍ مفتوح مع فاطمة الحمادي، ثم قدمت غاية الأحبابي الكاتبة فاطمة الحمادي مثمنةً جهودها في كتابة القصة ونشرها.

وتضمن برنامج اللقاء عدة فقرات، فقد كانت الفقرة الأولى رواية فاطمة الحمادي وقراءتها «قصتي عن بُعد» للأطفال بأسلوب شائق من خلال عرض صفحات القصة عبر رابط (ITEMS)، ثم قدمت الحمادي في الفقرة الثانية مجموعة من الأسئلة تدور حول القصة، وقد أدارت حوار الأسئلة الطفلة غاية الأحبابي، وقد كان هناك تفاعل بين الأطفال بهدف تشجيعهم على القراءة، فطالبٌ يسأل وآخر يجيب عن السؤال بهدف تعزيز المعلومات التي اكتسبها الأطفال من القصة. أما الفقرة الثالثة، فقد قدمت الطفلة فاطمة الحمادي تعريفًا عن نفسها والأسباب التي دفعتها إلى كتابة القصة وحول طباعة القصة ونشرها من خلال دار صديقات للنشر والتوزيع، كما أشارت الحمادي إلى القيم والفوائد التي تضمنتها القصة وهي: الحرص على تنظيم الوقت وبر الوالدين واحترام المعلمين وحسن التصرف والثقة بالنفس والتي كانت أساسًا ومنطلقًا لكتابة القصة.

