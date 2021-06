أعلنت إمارة رأس الخيمة عن تمديد العمل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كوفيد19 حتى تاريخ 1 يوليو.

الإجراءات الاحترازية في رأس الخيمة

تحديد الطاقة الاستيعابية في مراكز التسوق لتصل إلى 60%. تحديد الطاقة الاستيعابية للشواطئ العامة والحدائق بنسبة 70%. الالتزام بالتباعد الجسدي لمسافة مترين مع التقيد بلبس الكمامات في كافة الأماكن العامة.



التقيد بالعدد المحدد عند عقد القران والمناسبات العائلية بـ 10 أشخاص و 20 شخصا في حالات العزاء وتشييع الجنائز. خفض الطاقة الاستيعابية لوسائل المواصلات العامة ودور السينما والأنشطة والفعاليات الترفيهية في الصالات المغلقة ومراكز اللياقة البدنية وأحواض السباحة والشواطئ العامة في المنشآت الفندقية إلى 50%.

إلزام المطاعم والمقاهي بالتباعد الجسدي لمسافة مترين بين طاولات الطعام وعدم السماح بالجلوس على طاولة واحدة لأكثر من 4 أشخاص باستثناء أفراد العائلة الواحدة.

يقتصر حضور كافة الفعاليات والمعارض والنشاطات والمناسبات بما في ذلك الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية على الحاصلين على اللقاح والمشاركين في التجارب السريرية للقاح فقط، مع مراعاة الالتزام بإبراز نتيجة فحص PCR سلبية خلال مدة أقصاها 48 ساعة قبل موعد المناسبة أو أن يكون حرف الـ E أو النجمة ظاهرا في تطبيق الحصن الخاص بهم.

Ras Al Khaimah extends the implementation of COVID-19 preventive and precautionary measures until July 1. pic.twitter.com/5xPRO5uHzX