أمطار غزيرة على العين

محمد البلوشي (العين)

شهدت مدينة العين هطول أمطار رعدية غزيرة على مناطق واسعة من المدينة وضواحيها مصحوبة برياح شديدة محملة بالأتربة والغبار أدت لانخفاض كبير في مستوى الرؤية الأفقية يقدر بأقل من 20 متراً.

وصاحب هطول الأمطار تساقط حبات البرد، خاصة في منطقة الظاهر ومزيد وأم غافة، كما صاحبها رعد وبرق، وأدت إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، حيث سجلت درجة الحرارة قبل سقوط الأمطار 49 درجة مئوية، وانخفضت مباشرة مع هطول الأمطار إلى 20 درجة مئوية، أي إلى أقل من النصف.وشمل هطول الأمطار الغزيرة مناطق واسعة في شمال مدينة العين، وطريق دبي العين، والهيلي، والفوعة، ومنطقة الظاهر، وأم غافة، ومزيد، وجبل حفيت، والعين الفايضة، وشعبة الوطاة ونعمة وزاخر.

تساقط حبات البرد

وغطت السحب الركامية سماء المدينة بعد فترة الظهر، واستمرت طوال اليوم، وتلبدت السماء بالغيوم التي حجبت أشعة الشمس فترتي الظهر والعصر، واستمر هطول الأمطار لمدة ثلاث ساعات تقريباً إلى وقت المغرب، كما استمر تساقط زخات المطر ليلاً بشكل متقاطع في عدة مناطق وضواحي مدينة العين.

وأدى تساقط الأمطار لجريان وادي جبل حفيت بشكل جارف وبعض الشعاب في منطقة جبل حفيت ومبزرة.

وتتشكّل السحب الركامية في فترة الصيف، والتي تؤدي إلى هطول أمطار بشكل محدود، خلال أيام الأسبوع، وبشكل أكبر في نهاية الأسبوع، في فترة ما بعد الظهر والعصر، وتسمى أمطار الروايح، الناتجة عن السحب الركامية والتي تتشكّل خلال فصل الصيف، وكانت الأمطار مصحوبة برعد ورياح وأدت إلى جريان المياه في بعض الشعاب.

ويعتبر شهر أغسطس امتداداً لشهر يوليو من حيث ارتفاع درجات الحرارة وسقوط الأمطار التي تعرف بـ «الروايح»، حيث تتأثر الدولة في هذه الفترة بامتداد منخفض الهند الموسمي، وكذلك المنخفضات الحرارية من الجنوب الغربي والتي تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، ومع وجود الجبال الشرقية، وتدفق الكتل الهوائية الرطبة، ما يسهم في تكون السحب الركامية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً الأحد صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً وغائماً جزئياً شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.