«جي 42 للرعاية الصحية» تستعرض حلولها الرقمية

دبي (الاتحاد)

تعتزم شركة «جي 42 للرعاية الصحية»، استعراض حلولها الرقمية المتطورة التي ستحدث تحولاً في قطاع الرعاية الصحية ومنظومة العلوم الحياتية بالإمارات خلال معرض «الصحة العربي 2021»، ومعرض «مدلاب الشرق الأوسط»، اعتباراً من 21 حتى 24 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي.

وتتضمن هذه الحلول أحدث منصات الذكاء الاصطناعي، والأبحاث العلمية والتكنولوجيا المتطورة في مجالات الجينوم، والصحة الرقمية، والتشخيص، والتجارب السريرية، بهدف توفير حلول صحية جديدة للمجتمعات وحماية صحة الدول.

وخلال معرض «الصحة العربي 2021»، تعتزم الشركة مشاركة الدروس المستفادة من مرحلة التجارب السريرية لحملة «لأجل الإنسانية»، وهي أول مرحلة ثالثة للتجارب السريرية على لقاح غير نشط حول العالم، ومناقشة المبادرات الأخرى مثل تحليل مياه الصرف الصحي لدراسة انتشار الأمراض المعدية، وتعقب واختبار كوفيد- 19، وغيرها من الحلول الأخرى التي ستعزز الاستجابة الصحية المتكاملة في مرحلة ما بعد الوباء. وخلال معرض «مدلاب الشرق الأوسط»، ستقوم الشركة باستعراض قدراتها في تسلسل الجينوم، والشراكات في مجال التشخيصات الجزيئية، والرقمنة، والبرامج البحثية. وسوف تسلط الشركة الضوء على مشاريعها المستقبلية في «مختبر بيوجنكس»، وهو أول مختبر معتمد للكشف عن كوفيد-19 على نطاق واسع في الإمارات، و«مركز أوميكس للتميز»، وهو أكبر منشأة من نوعها وأكثرها تقدماً في المنطقة للأوميك المتعددة. وتشمل هذه المشاريع حلول الكشف والتشخيص الشاملة لمكافحة كوفيد- 19، وأحدث التطورات في مجال الرعاية الصحية وأبحاث الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى نظرة عامة على برنامج الجينوم الإماراتي.

وستشارك شركة «جي 42 للرعاية الصحية» كذلك في عدة جلسات حوارية خلال المؤتمرات، حيث سيتحدث أشيش كوشي، الرئيس التنفيذي للشركة، في جلسة «الاستجابة الصحية المتكاملة في مرحلة ما بعد الوباء» في 23 يونيو، في حين سيتحدث الدكتور وليد زاهر، الرئيس التنفيذي للأبحاث ومدير مشروع اللقاح في الشركة، خلال جلسة «الدروس المستفادة من حملة لأجل الإنسانية: تجربة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وذلك في 21 يونيو. وسيشارك الدكتور فهد المرزوقي، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة، في جلسة «إيلاء الأولوية للشراكات بين القطاع العام والخاص لبناء نماذج مستدامة لحماية الرعاية الصحية» في 24 يونيو.

وحول مشاركة «جي 42 للرعاية الصحية» في الحدثين، قال أشيش كوشي، الرئيس التنفيذي للشركة: «يسعدنا أن نشارك لأول مرة في معرض الصحة العربي ومعرض مدلاب الشرق الأوسط. لقد أظهر وباء كوفيد-19، كيف يمكننا أن نتعاون لتسريع وتيرة الابتكار، وما زلنا نرى الأثر الإيجابي للتكنولوجيا على رعاية المرضى. سوف يكون مستقبل قطاع الرعاية الصحية مبنياً على البيانات والرقمنة والقيمة والدقة، وتوفر هاتان الفعاليتان فرصة تقديم وجهة نظرنا واستعراض خبراتنا أمام جمهور واسع والتعلم من زملائنا في القطاع».

وفي حديثه عن الشراكات، قال أشيش: «تتطلع جي 42 للرعاية الصحية إلى مشاركة أفضل الممارسات والشراكة مع الحكومات وأبرز الهيئات الدولية والعلماء والباحثين والمجتمع الطبي بشكل عام الذين يشاركوننا قيمنا ورسالتنا الرامية إلى تطوير حلول لحماية صحة الدول». وخلال معرض الصحة العربي، ستشارك «جي 42 للرعاية الصحية» في جلسة مخصصة للرؤساء التنفيذيين في 23 يونيو لمناقشة إمكانات تعزيز التعاون المثمر في تكنولوجيا الرعاية الصحية.