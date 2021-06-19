بلدية رأس الخيمة تطبق أنظمة سلامة الغذاء في مصانع المياه

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

قررت دائرة بلدية رأس الخيمة إلزام كافة مصانع ومحطات تحلية المياه تطبيق أنظمة سلامة الغذاء، وذلك لتوفير أعلى درجات السلامة الغذائية وضمان سلامة المنتجات.

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في البلدية لـ«الاتحاد»: إن الإدارة اتخذت مؤخراً قراراً يقضي بإلزام مصانع ومحطات تحلية المياه المتواجدة في إمارة رأس الخيمة تطبيق أنظمة سلامة الأغدية، مثل نظام «الهاسب» المعني بطرق وعملية التدقيق الداخلي وإجراء تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة وغيرها، بالإضافة إلى نظام الأيزو 22000 لسلامة الغذاء.

وذكرت أنه على غرار هذا القرار، تم إعلام كافة تلك المصانع ومحطات تحلية المياه بهذا التوجه لكي يتم القيام بعمل اللازم، مشيرة إلى أن هذا التوجه جاء بعد النجاح الذي حققه تطبيق أنظمة سلامة الغذاء على غيرها من المنشآت منها الفنادق.

وساهمت تلك الأنظمة في تحقيق أعلى مستويات جودة وسلامة الغذاء المقدم في المنشآت المطبقة، وستسهم أيضاً في الارتقاء بمستوى المنتجات المقدمة في تلك المصانع ومحطات تحلية المياه.

وقالت الطنيجي: إن الإدارة قامت منذ بداية العام الجاري بتنفيذ زيارات ميدانية على مصانع ومحطات تحلية المياه، بلغ عددها 130 زيارة ميدانية، تم خلالها رصد 48 عينة غير مستوفية للاشتراطات بصورة عامة، وبلغ عدد العينات غير المستوفية لمواصفات المياه 11 عينة، كما جرى التدقيق في مختلف الجوانب المعنية بمهام الرقابة والتفتيش الصحية من قبل المفتشين المراقبين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة المتبعة في ذلك، ودعوة المنشآت لتصحيح أوضاعها.