«لبيه» لدعم الكادر النسائي في شرطة رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أطلق مجلس الشرطة النسائية بشرطة رأس الخيمة مبادرة فريق «لبيه»، التي تقوم على توفير الكادر النسائي المطلوب للدعم والمساندة في مختلف المهام الشرطية الميدانية.

وقالت النقيب موزة الخابوري، رئيس مجلس الشرطة النسائية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة: إن هذا الفريق الذي يضم عناصر نسائية من منتسبات القيادة يتولى طوعاً مسؤولية توفير الدعم والإسناد اللازمين بناءً على الرغبة الشخصية لمنتسباته في مختلف المهام الشرطية التابعة للإدارات الميدانية لتحقيق التكامل بين العنصر النسائي في شرطة رأس الخيمة، وتحقيق الأهداف الموضوعة وتأدية الدور الداعم للعمليات الشرطية.