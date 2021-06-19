عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية المالديف

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي عبدالله شاهد وزير خارجية المالديف.

جرى، خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث سموه ومعالي عبدالله شاهد تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وسبل تعزيز الجهود العالمية المبذولة لضمان إيصال لقاح المرض إلى الدول كافة بما يسهم في تسريع وتيرة التعافي من الجائحة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي عبدالله شاهد، مؤكدا على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات والمالديف والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.