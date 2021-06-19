تعرف على طقس الإمارات غداً الأحد

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً وغائماً جزئياً شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، خاصة غرباً.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية وشمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/ س على البحر.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً خلال الليل، فيما سيحدث المد الأول عند 07:59 والمد الثاني عند 21:36 والجزر الأول عند الساعة 14:33 والجزر الثاني عند الساعة 04:10.

بحر عُمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند 17:08 الثاني عند الساعة 07:00، والجزر الأول عند الساعة 10:49 والجزر الثاني عند الساعة 00:20.