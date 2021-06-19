«الصحة»: تقديم 130.478 جرعة من لقاح «كورونا» خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 130.478 جرعة من لقاح «كورونا» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

بذلك، يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 14.428.916 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 145.89 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد - 19»، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد - 19».