محمد بن راشد: العلم مستمر لا يتوقف

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن العلم مستمر، ولا يتوقف، وأن ما نراه جديداً اليوم يصبح قديماً بعد حين، حاثاً سموه الجميع على المواكبة وشحذ الهمم للنهل من مختلف العلوم. وأكد سموه أن الإنسان إذا قال إنني عرفت كل شيء، أصابته المعصومية وتراجع للوراء.

جاء ذلك في فيديو نشره سموه على «إنستغرام» أمس، تحت وسم «#ومضات_قيادية» الذي يشارك سموه متابعيه من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية.

وقال سموه في الفيديو: «العلم لا يتوقف، الذي نراه جديداً اليوم يصبح قديماً بعد حين، عند آبائنا الشهادة الجامعية كانت آخر المطاف، لكن أبشركم أنتم أن التعليم دائماً مستمر، حتى الدكاترة والمحاضرين والمعلمين لا بد أن يطوروا أنفسهم ويتعلموا دائماً، وإلا تراجعوا، فالعلم مستمر ولا يتوقف، إلى اليوم نحن نتعلم، متى ما قال الإنسان أنا عرفت كل شيء، أصابته المعصومية وتراجع للوراء».