«نقل أبوظبي»: تركيب 185 مظلة انتظار مكيّفة

هالة الخياط (أبوظبي)

انتهى مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، من إنشاء 185مظلة انتظار مكيفة خلال العام الماضي، بينما يجري حالياً العمل على تنفيذ 25 مظلة في مناطق مختلفة على مستوى الإمارة.

ووصل عدد مظلات الانتظار المكيفة حالياً في الإمارة إلى 472 مظلة، ويتم اختيار مواقعها حسب الأهمية من ناحية عدد الركاب وعدد خطوط مسار الحافلات.

وشدد المركز على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة «كوفيد- 19»، وعدد الركاب الموجودين داخل كل مظلة، مؤكداً أن جميع مظلات انتظار الحافلات والمنشآت الخدمية تخضع لعملية تعقيم دورية، شاملة ومتكاملة، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية المتخذة لضمان سلامة المجتمع.

وشهد العام الماضي، زيادة في حجم أسطول الحافلات بنسبة 44% حيث بلغ عدد حافلات النقل العام 769 حافلة، و11% الزيادة في متوسط رحلات الركاب اليومية بمعدل 222.600 رحلة، وبلغت الزيادة في طول الشبكة 5% بواقع 8650 كم.

تقنية «الواقع المعزز»

لتسهيل الاستفادة من خدمات حافلات النقل العام، بدأ المركز مايو الماضي بتطبيق تقنية «الواقع المعزز» لعرض مواعيد الحافلات الآنية، عبر الهواتف الذكية، وهي خدمة إلكترونية مستحدثة يمكن الوصول إليها عن طريق زيارة الرابط الإلكتروني: https://darbi.itc.gov.ae/itc-ar أو من خلال مسح رمز استجابة سريع (QR-Code) يوجد في مواقف انتظار الحافلات. وتتيح تقنية الواقع المعزز لمستخدمي النقل العام كافة المعلومات الآنية والبيانات الخاصة بمواعيد خدمات الحافلات العامة، بما يسهل تنقلاتهم ويعزز تجربتهم في استخدام حافلات النقل العام.



