برنامج تأهيلي لما بعد «كورونا» في ورشة بدبي

دبي (الاتحاد)

افتتح اللواء عبدالله علي الغيثي؛ مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ الورشة التعريفية بالبرنامج التأهيلي لمتلازمة ما بعد فيروس «كورونا»، والتي عقدت عبر الاتصال المرئي عن بُعد، بحضور عدد من الموظفين من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وأثنى اللواء الغيثي على خط الدفاع الأول، وفي مقدمتهم الأطباء والممرضون على ما بذلوه من جهود مُخلصة أثناء الجائحة، كما شكر فريق إدارة وحوكمة التعافي على حسن أدائهم وحرصهم على راحة وسعادة المجتمع بأطيافه كافة.

وبعد ذلك، تحدث الدكتور جاسم بدر، استشاري الأمراض النفسية لتعزيز مبادرة التعافي وتهيئة المصابين والمتعافين وعوائلهم، نفسياً واجتماعياً عن المرحلة المقبلة التي تشمل التعافي لحماية أنفسهم وعائلاتهم، ووقاية المجتمع ورعايته؛ والتصدّي لانتشار الوباء.