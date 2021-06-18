تعاون بين «مرور دبي» ومعهد ولاية جورجيا

دبي (الاتحاد)

استقبل العقيد عصام إبراهيم العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي، وفداً من معهد ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأميركية.

وبحث العقيد عصام العور مع الوفد الضيف سبل تعزيز التعاون، وتوطيد أواصر الشراكة بين الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

واستمع الوفد إلى شرح عن طبيعة العمل في الإدارة العامة للمرور بشكل عام، وإدارة المعهد المروري بشكل خاص، واطلع على الدورات والبرامج التدريبية التي يُقدمها المعهد لموظفي القوة. وناقش الجانبان المواضيع المتعلقة بشأن اعتماد دورات المعهد المروري بالدورات التي يعقدها معهد ولاية جورجيا، وكذلك دراسة استحداث دورات مرورية مُبتكرة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المواضع المرورية ذات الصلة. وفي نهاية اللقاء، وجّه العقيد عصام العور، الشكر والتقدير لوفد معهد ولاية جورجيا، مؤكداً أهمية التنسيق والتعاون بين الطرفين في المجالات المشتركة المتعلقة بالبرامج والدورات التدريبية المرورية.

ومن جهته، أعرب الوفد الضيف عن إعجابه الشديد بما شاهده من مستوى متطور في إدارة المعهد المروري، وأثنى على الحفاوة البالغة التي حظي بها.