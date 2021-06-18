طقس الإمارات غدا السبت

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام ومغبرا أحيانا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً وغائما جزئياً شرقاً بعد الظهر، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار شمالا وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 20:52 والمد الثاني عند 07:59 والجزر الأول عند الساعة 13:36 والجزر الثاني عند الساعة 02:44 .

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند 16:18 والثاني عند الساعة 05:45 والجزر الأول عند الساعة 09:30 والجزر الثاني عند الساعة 23:26.