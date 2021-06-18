سلطان القاسمي يتفقد مشروع إنتاج الكهرباء في محطة الحمرية

الشارقة (الاتحاد)

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، مشروع إنتاج الكهرباء في محطة الحمرية الذي يعد من أحدث المشروعات ذات الأهمية في قطاع الطاقة، حيث ستقوم المحطة بتوليد 1800 ميجاواط من الطاقة الكهربائية.

وأعرب سموه عن سعادته بالتسارع الذي تشهده مراحل المشروع، والذي سينعكس في نهايته على جودة الكهرباء، وتلبية احتياجات الإمارة من الطاقة، وذلك بالتزامن مع النمو السكاني والتطور العمراني والمشروعات المتنوعة في البنية التحتية والمرافق العامة.

وأثنى سموه على تعاون المجلس البلدي وسكان منطقة الحمرية الذين ساهموا بتعاونهم في تسارع العمل في المشروع، وتقديم الدعم اللازم، مشيداً سموه بدور شركاء المشروع من جهات وشركات ومختصين في العمل على تنفيذه بأفضل معايير التشغيل وإنتاج الطاقة.

سلطان القاسمي يستمع إلى شرح حول المشروع خلال الجولة

واستمع سموه إلى شرح من سعيد سلطان السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة حول مراحل مشروع محطة الحمرية الذي بلغ إنجازه 86%، ويأتي المشروع ضمن رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة الهادفة إلى زيادة القدرة الإنتاجية المركبة لتبلغ 4600 ميجاواط من الكهرباء، ورفع الكفاءة التشغيلية إلى أكثر من 60% مما له الأثر الكبير في الحد من الانبعاثات الكربونية.

ويتكون المشروع من ثلاث مجموعات تعمل بنظام الدورة المركبة، تستطيع كل مجموعة إنتاج 600 ميجاواط وتتكون من توربينة غازية من نوع جنرال الكتريك بقدرة إنتاجية 400 ميجاواط، وغلاية استرداد حرارة، وتوربينة بخارية بسعة 200 ميجاواط.

واطلع سموه على غرفة عمليات المشروع وتعرف على آلية عملها باستخدام أحدث التقنيات في التحكم والمتابعة، وقد بدأت أولى المجموعات المركبة بالتشغيل التجريبي في شهر أبريل الماضي على أن يبدأ تشغيلها الرئيس في شهر نوفمبر المقبل، ومن المتوقع اكتمال المجموعة الثانية في فبراير 2022 والمجموعة الثالثة والأخيرة في فبراير 2023.