2 ديسمبر «يوماًً إماراتياًً» في نيويورك بمناسبة «عام الخمسين»

نيويورك (وام)

قدم السيناتور كيفن توماس عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية نيويورك، قراراً إلى المجلس لتخصيص يوم 2 ديسمبر 2021 «يوماً إماراتياً» في ولاية نيويورك، وذلك احتفالاً بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات. وقال السيناتور توماس: ترتبط الإمارات وولاية نيويورك بعلاقات متينة تتنوع مجالاتها ما بين التجارة والتعليم وغيرها. كما لا تزال ولاية نيويورك واحدة من أكثر الوجهات شعبية من قبل الطلبة الإماراتيين الذين يسعون إلى الحصول على فرص تعليمية مختلفة ومتنوعة. وبهذه المناسبة، يسرني أن أغتنم هذه الفرصة لتسليط الضوء على الذكرى السنوية الخمسين لدولة الإمارات «عام الخمسين» وأهميتها في تاريخ دولة الإمارات، من خلال إعلان 2 ديسمبر 2021 «اليوم الإماراتي» في ولاية نيويورك.

من جهته، قال عبدالله شاهين، قنصل عام الدولة في نيويورك في هذا الصدد: تحتفل دولة الإمارات في ديسمبر من هذا العام، بالذكرى الخمسين على تأسيسها، وكذلك بمرور 50 عاماً على علاقات الصداقة والعمل المشترك بينها وبين ولاية نيويورك، إذ تقوم هذه العلاقات على أسس راسخة ومتينة في جوانب متعددة منها التجارية والفنية والرياضية والتعليمية. وهنا أود أن أتقدم بالشكر إلى السيناتور كيفن توماس على مبادرته الطيبة بهدف إحياء الذكرى الخمسين لتأسيس الإمارات في ولاية نيويورك، الأمر الذي يعكس فهمنا المشترك بأن مستقبل الصداقة بين الإمارات ونيويورك في نمو مستمر.

تجدر الإشارة الى أن السيناتور كيفن توماس ولد في دبي، وهاجر مع أسرته إلى نيويورك في سن العاشرة. ويمثل السيناتور المنطقة السادسة لمجلس الشيوخ في نيويورك.