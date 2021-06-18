نتائج نهاية العام الدراسي في الأسبوع الأول من يوليو

دينا جوني (دبي)

تعلن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي في الأسبوع الأول من شهر يوليو، واختتم طلبة الثاني عشر امتحانات نهاية العام الدراسي 2020-2021 أمس الخميس بمادة العلوم الصحية للمسارين العام والمتقدم، ومادة الأحياء لمسار النخبة، والتي كانت قد انطلقت في الثامن من الجاري.

أما الامتحانات التعويضية فتنطلق الأحد المقبل، لطلبة الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة، وهي تستهدف الطلبة المتغيبين بعذر عن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث، والذين واجهوا أعطالاً فنية خلال تأدية الامتحانات نفسها.

وأكد عدد من طلبة الثاني عشر أن أسئلة امتحاني العلوم الصحية والأحياء كانت في المستوى الذي يضمن لهم تحقيق نتائج جيدة تضاف إلى رصيدهم من المواد الأخرى. وقالوا: إنه على الرغم من تضمّن الامتحان عدداً من الأسئلة التي تعدّ بالغة الصعوبة، إلا أن بعضهم تمكّن من الإجابة عنها، فيما قرر آخرون عدم تضييع الوقت في محاولة فكّ ألغازها، مفضلين التركيز على الأسئلة الأخرى.

من جهة أخرى، أفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بأن الامتحانات التعويضية التي سيؤديها طلبة الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر، افتراضياً، من منازلهم، فيما سيؤديها طلبة الصف الثاني عشر في مواد الفئة (أ) إلكترونياً حضورياً في المدارس، مشيرة إلى أن طلبة «الثاني عشر» من المدارس الخاصة، سوف يتقدمون لأداء الامتحانات التعويضية في اللجان الامتحانية نفسها التي قدموا فيها امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث.

وتبدأ الامتحانات لجميع المراحل في 20 حتى 24 يونيو الجاري لجميع المسارات، باستثناء المسار التطبيقي الذي ينتهي الطلبة المسجلون فيه الامتحان في 23 من الشهر نفسه. ويطبّق الامتحان على الطلبة من الرابع إلى الحادي عشر إلكترونياً من المنزل، على أن يكون حضورياً في المدارس لطلبة الثاني عشر، على أن تكون الاختبارات محصورة بمواد الفئة (أ).