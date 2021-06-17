امتحان العلوم الصحية.. نهاية سعيدة في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

اختتم صباح أمس طلبة الثانوية العامة، اختبارات الفصل الدراسي الأخير للعام الدراسي 2020-2021 والتي وصفها طلاب الثاني عشر بحسن الختام بمادة العلوم الصحية، والتي مرت من دون منغصات وعقبات على الرغم من وجود أسئلة تفرق ما بين الطالب المتميز والطالب المتوسط، منوهين بأن الاختبار تضمن أسئلة اختيارية وكتابية.

وأكد عدد من طلبة الثانوية أن أسئلة الامتحان جاءت ضمن توقعاتهم، ومتوافقة مع نماذج الأسئلة التدريبية التي تدربوا عليها، مشيرين إلى أنها كانت نهاية مريحة، وخلقت لهم جواً سعيداً باعتباره آخر يوم في اختبارات العام الدراسي باستثناء الامتحانات المؤجلة التي سيخضع لها طلبة الثاني عشر وطلاب مراحل النقل الأحد القادم 20 يونيو الجاري.

وقالت الطالبة جمانه حسن «القسم المتقدم»، إن العلوم الصحية كانت نهاية مريحة للطلاب شهادة الثاني عشر والتي وصفت بأنها مباشرة رغم طولها ورغم وجود بعض الأسئلة التي كانت تحتاج لوقت.

وفي الإطار نفسه، ودّع عدد من إدارات المدارس أبناءها بعبارات ورسائل نصية متمنية لهم نهاية عام دراسي سعيد.