«جائزة لطيفة بنت محمد» تكرم مبدعي خدمة الطفولة وأصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)

كرمت أمينة الدبوس السويدي المدير التنفيذي لجائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة والمنبثقة من جمعية النهضة النسائية بدبي للجائزة المؤسسات الراعية والداعمة لإبداعات الطفولة في أجواء احتفالية بمقر الجائزة في جمعية النهضة النسائية بدبي.

حيث كرمت الدكتورة نادية خليل الصايغ المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز المشاعر الإنسانية بمناسبة حصول المركز على المركز الأول ضمن المؤسسات الفائزة الراعية للطفولة ومدرسة القرية للتعليم الأساسي بالفجيرة لحصولها على المركز الأول أيضاً وتسلمت التكريم نادية أحمد درويش مديرة المدرسة.

وقالت أمينة الدبوس السويدي إن تكريم المؤسسات الفائزة والراعية للطفولة وإبداعاتها هدف استراتيجي نسعى إليه للسمو والارتقاء بقيم الإبداع لدى الطفولة وتشجيع كافة المدارس والمراكز والمؤسسات التي تعنى بإبداعات وتفوق وتحفيز الطفولة السوية والطفولة من أصحاب الهمم.

من جهتها أشادت الدكتورة نادية خليل الصايغ بالجهود المخلصة التي تقوم بها جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة خلال مسيرة أكثر من عقدين من الزمن وتوجيه الجهود لتنمية ملكات الإبداع لدى الأطفال والارتقاء بمستوى إبداعاتهم من خلال تشجيع المؤسسات المعنية على الأداء الأكثر تميزاً للارتقاء بالأساليب التربوية بها لتحقيق أهداف المجتمع وطموحاته لتنمية ملكات الطفولة بصورة حضارية فاعلة.

من ناحيتها ثمنت نادية درويش نشاطات وبرامج الجائزة لتحفيز وتشجيع الإبداع في مجالات متعددة مما يساهم في تنمية فكر وثقافة الطفولة ورعايتها في مجتمعنا وإيجاد المناخ المحفز لهم.

يذكر أن مركز المشاعر الإنسانية قام بجهود ثرية لتطويق الحاجز النفسي بين الأطفال والمجتمع وتوفير الرعاية الكاملة والمساندة للأطفال من أصحاب الهمم. كما حققت مدرسة القرية نتائج مبهرة خدمةً للطفولة المبدعة من خلال مواقع وبرامج متنوعة وشيقة وهادفة.