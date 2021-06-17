تجميل جزيرة شارع الخليج العربي بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل من خلال بلدية مركز المدينة تنفيذ أعمال التجميل الطبيعي للجزيرة الوسطية في شارع الخليج العربي، لتشمل المنطقة الممتدة من جسر موقب وحتى التقاطع مع شارع شخبوط بن سلطان، بتكلفة 3 ملايين و683 ألف درهم، ويتوقع الانتهاء من جميع محاور المشروع خلال يونيو الجاري، حيث وصلت نسبة الإنجاز الفعلي أكثر من 86 %، وقد بلغت المساحة المستهدفة بالتطوير والتحسين والتجميل 30500 متر مربع.

ويأتي هذا المشروع تجسيداً لحرص بلدية مدينة أبوظبي على الارتقاء المستمر بالمظهر الجمالي المتناسق للطرق والمرافق العامة، وذلك ضمن الأولويات الهادفة إلى إسعاد المجتمع وتحسين جودة الحياة والبيئة.

وحول طبيعة الأعمال التي يتم تنفيذها أوضحت بلدية مدينة أبوظبي أنها تتضمن أعمال تطوير وتجميل الجزيرة الوسطية لشارع الخليج العربي، من خلال تنفيذ أعمال التجميل الطبيعي عبر إعادة تصميمها وزراعة (65) نخلة جديدة وزراعة (126) شجرة مزهرة ذات ألوان جمالية، بالإضافة إلى (11.600) متر مربع من مغطيات التربة و(21.150 ) زهرة موسمية متعددة الألوان و(40.100) من الشجيرات، وتضمنت الأعمال أيضا إنشاء ممرات صيانة جانبية بطول إجمالي (2.600) متر، وفرش الحصى التجميلي بمساحة (14.450) متراً مربعاً، كما تم تأهيل شبكة الري بما يتناسب مع معايير التنمية المستدامة والترشيد في استهلاك المياه.