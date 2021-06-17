توعية بالتدابير الأمنية للمنشآت الصناعية في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة باللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الصناعة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، الجلسة التعريفية الثانية للحملة التوعوية الخاصة بأمن المنشآت في المناطق الصناعية بإمارة الشارقة، التي تم إطلاقها تحت شعار «أمان أعمالكم.. أساس ازدهارها»، وتهدف إلى توعية أصحاب المنشآت بالتدابير الأمنية لخفض معدلات الجريمة ورفع نسبة الشعور بالأمان.

وحضر الجلسة التعريفية التي أقيمت في مقر الغرفة، المقدم حمد بن قصمول نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية والمقدم جاسم السويدي رئيس قسم الشرطة المجتمعية، ولالو صامويل رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الصناعة، والمقدم محمد الشامسي رئيس قسم التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، وأمجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل في الغرفة، وعدد من أصحاب وممثلي المنشآت الصناعية في الشارقة، إلى جانب عدد من ممثلي الإدارات المعنية في الغرفة وشرطة الشارقة.

وبين المقدم جاسم السويدي، أهم الإجراءات التي سيتم التركيز عليها خلال الحملة التي ستستمر حتى نهاية العام الجاري، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على دعم مجتمع الأعمال بالإمارة، داعياً الجميع إلى التعاون مع الجهات الأمنية والشركاء المعنيين، في تطبيق كافة التوصيات التي تصب في خدمتهم، وتجعل إمارة الشارقة واحة أمن وأمان.