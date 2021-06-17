مستشفى توام ينقذ سبعينية من الشلل الدائم بعد تعرضها لسكتة دماغية حادة

نجح الفريق الطبي لقسم الأشعة التداخلية في مستشفى توام- إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»- في علاج مريضة مواطنة في الخامسة والسبعين من العمر أُحضرت إلى قسم الطوارئ في المستشفى وهي تعاني من أعراض سكتة دماغية حادة، مع فقدان القدرة على الكلام وتحريك الطرف الأيمن.

وبمجرد وصولها إلى المستشفى، خضعت المريضة مباشرة للفحوصات التشخيصية الشعاعية اللازمة، والتي تبين من خلالها إصابتها بانسداد شريان كبير مغذٍ للدماغ، فنُقلت المريضة إلى قسم القسطرة الدماغية، حيث سارع الكادر الطبي إلى إزالة التجلط داخل الأوعية الدماغية باستخدام أحدث التقنيات العالمية المتوفرة في مستشفى توام، وإعادة التروية إلى الدماغ، الأمر الذي ساعد على تحسن الحالة الصحية للمريضة واستعادة القدرة على النطق والحركة بعد مرور 24 ساعة فقط على الإجراء.

وقال الدكتور المعالج جمال القطيش استشاري الأشعة التداخلية، ورئيس قسم الأشعة في مستشفى توام: إن عامل الوقت أسهم بدور كبير في إنقاذ حياة المريضة، إذ أن وعي الأهل وإحضارهم للمريضة خلال ساعتين من ظهور الأعراض عليها، كان من أهم أسباب نجاح القسطرة وتحسن الحالة، بالإضافة إلى توفر أحدث التقنيات والمهارات الطبية والخبرات في مستشفى توام.

ويعد قسم الأشعة التداخلية في مستشفى توام الأحدث والأكبر على مستوى دولة الإمارات، مع توفر التقنيات الأكثر تطوراً والمهارات الأكفأ ضمن تخصصاتها، حيث يعالج المستشفى سنوياً نحو عشرة آلاف مريض ضمن كافة التخصصات ومن جميع أنحاء الإمارات والدول المجاورة.